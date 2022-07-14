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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Fransa'ya...

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oluyor. Serie A devlerinden Napoli'nin iste teklif yaptığı Güney Koreli için devreye giren Rennes'in 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaştığı ve sarı-lacivertlilerden izin alarak Min-Jae ile görüşmelere başladığı belirtildi

14.07.2022 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kim Min-Jae, Rennes'e transfer oluyor! Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Kim Min-Jae, Fransa'ya uçuyor! Serie A devlerinden Napoli'nin de ısrarla istediği Güney Koreli için yeni bir teklif yapan Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ile anlaştı.

18 MİLYON EURO

Kulislerde konuşulanlara göre Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin bonservisi konusunda Rennes ile 18 milyon Euro'ya anlaştı. Rennes'in sarı-lacivertlilerle el sıkışmasının ardından Güney Koreli savunmacıyla masaya oturduğu belirtildi. Kim Min-Jae'nin transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilere geçen sezon transfer olan ve ligde 31 maçta süre bulan Kim Min-Jae performansıyla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuştu.

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