Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Fransa'ya...

Kim Min-Jae, Rennes'e transfer oluyor! Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Kim Min-Jae, Fransa'ya uçuyor! Serie A devlerinden Napoli'nin de ısrarla istediği Güney Koreli için yeni bir teklif yapan Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ile anlaştı.

18 MİLYON EURO

Kulislerde konuşulanlara göre Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin bonservisi konusunda Rennes ile 18 milyon Euro'ya anlaştı. Rennes'in sarı-lacivertlilerle el sıkışmasının ardından Güney Koreli savunmacıyla masaya oturduğu belirtildi. Kim Min-Jae'nin transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilere geçen sezon transfer olan ve ligde 31 maçta süre bulan Kim Min-Jae performansıyla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuştu.