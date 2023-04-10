Yeni adresleriyle sahadalar: Kim kimin listesinde? AK Parti listesindeki sürprizler ve CHP listelerindeki eski AK Partililer...

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Türkiye’nin seçimine sayılı günler kaldı. YSK’ya 26 siyasi parti aday listesini sundu. Listelerde “sürpriz” olarak değerlendirilenler, “sürpriz olmadı” denilen isimler, gelenler, gidenler, liste dışı kalanlar, tartışma yaratan isimler bulunuyor.

19 Nisan’da kesin aday listesi açıklanacak… Ama belli ki o zamana kadar liste tartışması sürecek. Geçmişte AK Parti’de görev alıp Millet İttifakı’ndan aday gösterilenler ya da CHP ve İYİ Parti’de görev alıp Cumhur İttifakı listesinde kendine yer bulan isimler var. İşte listelerin “sürprizleri”…

AK PARTİ LİSTESİNDE 3 İYİ PARTİLİ İSİM

İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti’ye geçen Tuba Vural Çokal Antalya, İsmail Ok Balıkesir, Tamer Akkal Manisa’dan aday gösterildi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yakın kurmayı olarak bilinen milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Savcı Sayan, İzmir 1. bölge 6. sıradan AK Parti listelerinde yer aldı. 27. döneme CHP İzmir milletvekili olarak başlayan ardından Memleket Partisi’ne geçen sonrasında da AK Parti’de görev alan Mehmet Ali Çelebi de İzmir 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

DSP VE HÜDA PAR AK PARTİ LİSTESİNDEN

Cumhur İttifakı seçimlere 4 siyasi parti olarak gidecek. Yani AK Parti, MHP, BBP ve YRP kendi listeleriyle Cumhur İttifakı çatısı altında olurken; HÜDA PAR ve DSP ise AK Parti listesinde kendisine yer buldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan, DSP’li kurmaylar Hasan Erçelebi ve Ejder Onursal ise Ankara’dan aday gösterildi.

DSP’den istifa eden Rahşan Ecevit’in kurucu üyeliğini yaptığı Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucuları arasında yer alan gazeteci Hulki Cevizoğlu ise İstanbul 1. bölge 6. sıradan aday gösterildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. Sıradan aday gösterilirken, HÜDA PAR’ın kurmayları AK Parti’nin Gaziantep, Batman ve Mersin listelerinde yer aldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul 1 bölge birinci sıradan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı İstanbul 1. bölge 1. sıradan partilerinin listelerinden aday oldu.

ESKİ AK PARTİLİ İSİMLER CHP LİSTESİNDE

Millet İttifakı ise seçimlere CHP ve İYİ Parti listeleriyle gidecek. CHP’nin listesinde DEVA, DP, TDP, Gelecek ve Saadet Partisi’nden isimler yer alırken; CHP ve İYİ Parti 16 ilde ortak liste yaptı. 9 ilde CHP, 7 ilde İYİ Parti listesiyle seçime gidilecek.

CHP listelerinde yer alan isimlerin büyük bir kısmı ise önceki dönemlerde AK Parti de bakanlık ya da üst düzey yöneticilik yapan isimlerden oluşuyor.

Örneğin DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin CHP’den Ankara 1.bölge 4. sıradan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı 5. sıradan aday gösterildi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin Ankara 2.bölge 2 sıra eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Gelecek Partili Selim Temurci İstanbul 1.bölgede 10. sıradan aday gösterildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da yine CHP’den İstanbul 3.bölge 6.sıradan aday gösterildi.

Emine Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ise Denizli’de 3. sıradan aday gösterildi. CHP listelerinde kendine yer bulan bir başka isim de eski bakan Selma Aliye Kavaf oldu.

İYİ PARTİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de İYİ Parti Ordu’dan aday gösterildi. AK Parti’de bakanlık, belediye başkanlığı yapan, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Şeref Fakıbaba da memleketi Şanlıurfa’dan değil Ankara 1.bölge 2.sıradan aday gösterildi.