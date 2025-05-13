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        Haberler Magazin Kim Kardashian, mahkemede ifade verdi - Magazin haberleri

        Kim Kardashian, mahkemede ifade verdi

        Kim Kardashian, 2016'da Paris'te yaşadığı silahlı soygunun davasında tanık olarak ifade verdi. Milyonlarca dolarlık mücevherlerin çalındığı olayla ilgili 10 sanık yargılanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:01
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        Mahkemede ifade verdi
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        ABD'nin tanınmış simalarından Kim Kardashian, 2016 yılında Paris'te yaşadığı dehşet verici silahlı soygunun mahkemesinde tanık olarak ifade verdi.

        Kardashian, olay günü Paris'te konakladığı otel odasında silahlı soyguncuların hedefi olmuştu. İddiaya göre soyguncular, Kardashian'ın ellerini bağlayarak milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerini çalmıştı.

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        Geçtiğimiz ay başlayan bu önemli davada, olayla ilgili olduğu düşünülen 10 sanık yargılanıyor.

        Fotoğraflar: Mega

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