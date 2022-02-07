Geçen hafta Kanye West, Instagram hesabı üzerinden kızı North'un fotoğrafını yayınlayarak, "Bu benim ilk boşanmam olduğu için kızımın benim isteğim dışında TikTok'a konması konusunda ne yapmam gerekiyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Kim Kardashian da saatler sonra konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, Kanye West'in kendisine yönelik saldırılarını kınayarak ve onu ailesine zarar vermekle suçlamıştı.