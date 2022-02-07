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Kim Kardashian, Kanye West'ten şiddet gördüğünü iddia etti!

Kim Kardashian, Kanye West'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti!

Boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West ile Kim Kardashian'ın arasındaki gerginlik devam ediyor. West, Kardashian'ın kendisine gönderdiği mesajları takipçileriyle paylaştı. Mesajlara göre; Kim Kardashian, Kanye West'i kendisine şiddet uygulamakla suçluyor

07.02.2022 - 15:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian'ın boşanma davası devam ediyor. Son dönemde çocukları için karşı karşıya gelen Kardashian ve West, arasında sular durulmuyor.

  • Kim Kardashian ile birlikteliğinden; North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan Kanye West, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşinin kendisini şiddet uygulamakla suçlayan mesajlarını yayınladı. 

  • Konuşmalara göre; Kardashian'ın West'i şiddet göstermekle suçlamalasının nedeni, kendisinin en büyük kızları North'un TikTok kullanmasına izin vermesi ve en küçük kızları Chicago'nun doğum günü partisine Kanye West'in katılmasını yasaklaması. Kim Kardashian, bu iki durumdan dolayı boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisine vurduğunu ileri sürdü.

  • "BU İDDİALAR BİRİNİ KİLİT ALTINA ALABİLİR!"

    44 yaşındaki rapçi ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kardashian'ın mesajları için, "Bu iddialar birini kilit altına alabilir! Siyah erkeklerin hayatıyla böyle oynuyor, ya onları serbest bırakıyor ya da kilit altına alıyor. Artık çocuklarımla ilgili bir şey yapmıyorum." ifadesini kullandı.

  • Geçen hafta Kanye West, Instagram hesabı üzerinden kızı North'un fotoğrafını yayınlayarak, "Bu benim ilk boşanmam olduğu için kızımın benim isteğim dışında TikTok'a konması konusunda ne yapmam gerekiyor?" ifadelerini kullanmıştı.

    Kim Kardashian da saatler sonra konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, Kanye West'in kendisine yönelik saldırılarını kınayarak ve onu ailesine zarar vermekle suçlamıştı.

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