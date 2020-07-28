43 yaşındaki rapçinin gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından sonra tüm gözler Kardashian'a çevrildi.



39 yaşındaki Kardashian, "Eşim bildiğiniz gibi bipolar (İki kutuplu kişilik bozukluğu). Yine kriz geçiriyor. Ama bu hastalık onun hayallerine engel değil. Anlayış rica ediyoruz" diyerek, evliliğini kurtarmak adına bir adım attı.