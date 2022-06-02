Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda da "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer... Bunların hepsi işe yarayan şeyler." dedi.