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Kim Kardashian: Genç kalmak için dışkı bile yerim!

Reality show yıldızı Kim Kardashian, genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini açıkladı. Kardashian, genç kalmak için gerekirse "dışkı bile yiyebileceğini" söyledi

02.06.2022 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Kim Kardashian, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

  • The New York Times'a konuşan 41 yaşındaki Kardashian, genç kalmaya verdiği önemden bahsetti.

  • Kardashian markası SKIMS ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını anlattığı söyleşide, genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini söyledi.

  • Ünlü isim, kozmetik markası ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını anlattığı söyleşide genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini ifade etti.

  • "GENÇ KALMAK İÇİN DIŞKI YİYEBİLİRİM"

    Cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığını belirten Kim Kardashian, ardından "Eğer bana her gün dışkı yersem genç kalacağımı söylerseniz bunu yapabilirim." dedi.

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