Kardashian, “370 milyon dolarlık servetin ve şöhretin için ne düşünüyorsun?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: "Para her zaman amaçtır ama benim için şöhret olmak çok önemli. Şöhrete utanç verici bir şekilde takıntılıydım. Ünlü olmanın bağımlılık yaptığı konusunda hem fikirim."