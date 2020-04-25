Kim Jong-un öldü mü? sorusu ABD medyasında çıkan iddialar sonrasında, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurması ile gündeme geldi. Çıkan iddialar sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürüldü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı ile ilgili son detaylar haberimizde.

KİM JONG-UN ÖLDÜ MÜ?

Son haftalarda sağlığı söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürüldü.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.

Uluslararası İrtibat Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

KİM'İN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ HABERLER

Güney Kore'nin The Dong-a Ilbo gazetesi Amerikalı bir yetkilinin Kim'i "15-20 Nisan arasında Wonsan'da tek başına yürürken" gördüğünü yazdı.

Yetkili, "Kim'in bazı yardımcıları ve üst düzey yetkilerinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Kim, önlem olarak nüfusun çok yoğun olduğu Pyongyang'dan ayrılmış görünüyor." ifadesini kullandı.

Merkezi Seul'de bulunan Daily NK sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim'in 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Güney Kore'nin resmi Yonhap ajansı bir hükümet yetkilisinin, Kuzey Kore liderinin çok hasta olmadığını aktardığını bildirirken, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurdu. Bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump Kim'in hasta olduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı kanısında olduğunu söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı bu durumu yakından takip ettiğimizi bilmeli." ifadesini kullandı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Babası Kim Jong-il'in 2008'de ülkenin 60. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmaması benzer söylentilere yol açmış, sonrasında felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un Güney Kore kayıtlarına göre 8 Ocak 1983, ABD kayıtlarına göre ise 8 Ocak 1984'te doğdu. 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak),Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Sevgili Saygı" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" için amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam’a Şubat 2017’de Malezya’daki suikast emrini verdiği iddia edilmişti.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur’daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019’da Hanoi’deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.