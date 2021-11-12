Kim Jong-un endişe yarattı: 1 aydır ortada yok!

SON DAKİKA: Kim Jong-un nerede? 1 aydır kayıp... - Haberler

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir aydır kameralar karşısında görünmemesi endişe yarattı. Kuzey Kore lideri Kim, en son 30 gün Pyongyang'daki bir füze sergisinde kameraların karşısında geçmişti.

37 yaşındaki Kim'in gözle görülür kilo kaybı, sağlık durumuna ilişkin spekülasyona yol açmıştı. 7 yıldır ilk kez bu kadar süre gözler önünden kaybolan Kim'in, sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin iddialar yeniden ortaya çıktı.

"İNZİVADA OLABİLİR"

Kuzey Kore medyasında yer alan haberlerde, Kim'in Pyongyang'dan çok uzak olmayan göl evinden inzivada olabileceği ifade edildi. Haberlerde sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri, 17 Aralık'tan babasının ölüm yıl dönümünde düzenlenecek tören için halkın önüne çıkacak.

Bir aydır nerede olduğu bilinmeyen Kim'in, 2020 yılı hariç, on yıl önce iktidara geldiğinden bu yana verdiği en büyük mola.