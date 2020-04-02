Bunun üzerine hayranları arasındaki üzüntünün yerini bu kez öfke aldı. Instagram’da bir hayranı, “Meselenin bu kadar ciddi olduğu bir zamanda nasıl olup da böyle bir eşek şakası yapabiliyorsun? Gerçekten hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı.



Eleştiri yağmuru nedeniyle zor anlar yaşayan şarkıcı hesabını bir süre kapattı.