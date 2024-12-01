Kilo vermeye yardımcı oluyor, kolesterolü düşürüyor... Bu kış daha fazla brüksel lahanası yemeniz için 8 neden!
Mevsim geçişlerinin en güzel yanı sofralarımızdaki sebze meyve çeşitliliğinin artması... Kış aylarında tezgahlarda yerini alan brüksel lahanası, sevimli görüntüsüyle dikkat çekiyor ancak brüksel lahanasının asıl büyüsü içerdiği vitamin ve minerallerde gizli. İşte bu kış daha fazla brüksel lahanası yemeniz için 8 neden!
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Brüksel lahanasının diğer adının frenk lahanası olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyor olabilirsiniz çünkü turpgiller familyasından olan bu küçük yeşil toplarla ilgili yeterince bilgimiz yok. Halbuki ABD ve Avrupa'da çok yaygın tüketilen bu sebze bir süredir Türkiye'de de yetiştiriliyor.
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Sofralarımızda görmeye alışık olduğumuz, turşusundan kavurmasına çeşit çeşit versiyonunu yaptığımız o devasa lahanaları neredeyse 100 kat küçültün, işte brüksel lahanası! Ceviz kadar boyu olan brüksel lahanalarının sağlığa etkisi ise dev gibi... Gelin, kış aylarında brüksel lahanası yemekten kendinizi alıkoyamayacağınız o nedenlere bakalım.
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Biri antioksidan mı dedi?
Brüksel lahanası içerdiği yüksek antioksidan seviyesi nedeniyle hem cildinizin daha aydınlık, daha parlak görülmesini sağlar. Hasarlı hücrelerinizi iyileştirir.
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Vitamin ve mineral deposu
Bu küçük yeşil topların içine hem A, B, C, K, E vitaminleri, hem selenyum, potasyum ve kalsiyum mineralleri sğıyor desek? Göz sağlığınız, kemik ve kas sisteminiz, hem bağışıklığınız brüksel lahanasıyla bayram edecek!
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Kilo vermeye yardımcı
Brüksel lahanası lüf oranı yüksek sebzelerin başında gelir. Oldukça düşük kalorilidir yani ne kadar yerseniz yeyin hem kalori almazsınız hem de lifli yapısı sayesinde uzun süre tok kalırsınız. Ayrıca yüksek besin değerleri sayesinde kilo verirken güçten düşmenizi de engeller.
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Hamilelikte de faydalı
Hamilelerin beslenme listesi normal listelere göre daha dikkatli hazırlanıyor. Besin değeri yüksek gıdalar tüketilmesi bebeğin sağlığı için de öneriliyor. Brüksel lahanası, hamilelerin listelerine rahatlıkla girebilir çünkü içerdiği yüksek folik asit değeri, vitamin ve mineraller besin değeri yüksek bu sebze hamile kadınların günlük folat ihtiyacını büyük oranda karşılar.
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Sindirime yardımcı
Sİndirim problemleri yaşayanlar, kabızlık ve şişkinlikten şikayet edenler, brüksel lahanası burada da yardımınıza koşuyor. Lifli yapısıyla sindimi kolaylaştıran brüksel lahanası, bağırsak florasının düzenlenmesinde etki gösterir.
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Kalp sağlığına faydalı
İçeridği omega 3 yağ asitleri, potasyum ve lif miktarı brüksel lahanası kalp dostu sebzelerden biri yapıyor. Özellikle kandaki LDL kolestrolün düşürülmesinde etkisi olan brüksel lahanası damar sertliğini önlemede ve kan basıncını dengelemede de oldukça faydalıdır.
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Kan şekerini dengeler
Brüksel lahanası sadece lif açısından değil glisemik endeks açısından da kayda değer bir öneme sahip. Özellikle diyabet riski bulunanlar brüksel lahanasını rahatlıkla tüketebilir çünkü hem kan şekerinde meydana gelecek dalgalanmaları önlemekle uğraşacak hem de diyabet riskini en aza çekecektir.
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Kemik sağlığını korur
Özellikle çocuklarda kemik gelişimini desteklemesiyle öne çıkan brüksel lahanası içerdiği K vitamininden aldığı yetkiye dayanarak yaşlıların da kemik erimesi gibi hastalıklarla mücadele etme riskini azaltır. Kireçlenme, kemik erimesi ve kemik sağlığı için oldukça önemlidir.
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Brüksel lahanasını isterseniz etli ya da tavuklu tencere yemeği olarak, ister portakallı zeytinyağlı meze olarak ister baharatlayıp fırına atarak tüketebilirsiniz. Sağlığınız için mevsim sebzelerini tüketmenin ne kadar önemli olduğunu unutmayın!