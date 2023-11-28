Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?
Fazla kalori alımı sonucunda, vücudun çeşitli yerlerinde yağ hücreleri birikir. Kişi, kilo verdiği zaman fazla yağlar enerjiye çevrilir ve çeşitli şekillerde vücuttan atılır.
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Kilo aldığımız zaman yağ hücreleri vücudumuzun çeşitli yerlerinde kendini gösterir. Yağ oluşumu aşırı kalori tüketimine bağlıdır; her ne kadar vücudumuz için yakıt görevi de görseler, fazla olması halinde vücut, bu kalorileri yağa dönüştürerek depolar.
Vücut, beslenmenin zor olacağı veya yeterli olmayacağı zamanlarda kullanmak için yağları saklar.
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Peki, diyelim ki kilo vermeye karar verdiniz; yağlara ne olacak? Kilo verdiğinizde yağlar bir dizi metabolik süreçten geçer. Yağlar, vücudunuzun yaptığı tüm hareketlere yakıt sağlamak için kullanılır.
Yağ, enerji için parçalandığında geriye iki yan ürün kalır: su ve karbondioksit. Yağın diğer tüm iyi, enerji verici molekülleri vücudunuz tarafından kullanılır.
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Yağlardan arta kalan su cildinizden ter olarak çıkar veya idrar olarak atılır. Karbondioksit ise akciğerler tarafından vücudunuzdan uzaklaştırılır.
Egzersiz yaptığınızda daha fazla terlemenizin ve daha hızlı nefes almanızın sebebi budur; vücut, fazla yağları dışarı atmak için çalışır.
Kaynak: WebMD, Health Match