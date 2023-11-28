Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?

Peki, diyelim ki kilo vermeye karar verdiniz; yağlara ne olacak? Kilo verdiğinizde yağlar bir dizi metabolik süreçten geçer. Yağlar, vücudunuzun yaptığı tüm hareketlere yakıt sağlamak için kullanılır.

Yağ, enerji için parçalandığında geriye iki yan ürün kalır: su ve karbondioksit. Yağın diğer tüm iyi, enerji verici molekülleri vücudunuz tarafından kullanılır. ‌