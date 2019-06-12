Kentte yaklaşık 15 yıl kağıt ve karton sanayi meslek gruplarında çalışıp, ardından pizza ustalığı yapmaya başlayan Hasan Tosun'un, Eskişehir'de bir müşteriye götürdüğü pizzaya apartmanın içinde tükürdükten sonra teslim eden kuryenin görüntülerini izlemesinin ardından geliştirip işletmesinde kullanmaya başladığı ürün, müşteriler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Üzerinde "Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun" sloganının yazılı olduğu kilitli kutu sistemini Türk Patent ve Marka Kurumuna tescilleten Tosun, mutfaktan müşteriye uzanan yolculukta tüketicinin kutuyu açıp pizzaya ilk dokunacak kişi olması amacıyla geliştirdiği tasarımını geniş pazarlara ulaştırmak için çalışma yürüttü.

Tosun, bir ambalaj firmasının sahibi olan Mete Kamiloğlu ile iş birliği yaparak, kilitli pizza kutularını dünyanın dört bir yanındaki birçok pizza firmasına ihraç etmeye başladı.

Başta İngiltere, Belçika ve ABD olmak üzere birçok ülkeye konteynerler aracılığıyla ihracatı yapılan ürün, taklit ve kopyalama işlemlerinin önüne geçilmesi için Patent Cooperation Treaty (PCT) / Patent İşbirliği Anlaşması ile de uluslararası alanda koruma altına alındı.

"PİZZA SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MİLAT BAŞLATTIK"

Hasan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de yaşanan olayı izledikten sonra ürün güvenliğini ve hijyenini korumak amacıyla başlattığı girişim sonucunda ürettiği kilitli pizza kutusunu ihraç edecek noktaya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ürünün yaklaşık bir yıldır üretimini yaptıklarını hatırlatan Tosun, şunları anlattı:

"Bu bir yıl içerisinde kutumuzu Türkiye ve dünya pazarına sunduk. İlk önce iç piyasadan başladık. İl, ilçe demeden tüm pizzacıları gezerek, kutumuzun tanıtımını yaptık. Kutunun görselliğinin güzel olması sebebiyle, ürünün pahalı olabileceğine dair yaklaşımlar oldu. Fiyat farkı olmadığını gördüklerinde de talep eder hale geldiler. Ziyaret ettiğimiz firmaların yüzde 90'ı ile çalışmaya başladık. İç piyasada şu anda 100 pizza markasına ulaştık." dedi.

Tosun, yurt dışına açılmak için de girişimlerde bulunduklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını aktararak, bu aşamada ürün üzerinde pizzacıların ihtiyaçlarına yönelik bazı değişiklikler yaptıklarını ifade etti.

Ürünün yurt dışına ihracatını kolaylaştırmak amacıyla İngiltere, Belçika ve ABD'de satış ağı kurduklarını aktaran Tosun, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerde satış ekibimiz ve depolarımız mevcut. Bizim Türkiye'den yolladığımız kutular o ülkelerden diğer ülkelere ulaştırılıyor. Şu an İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD'ye ürün gönderiyoruz. Artık Avrupa ve ABD'deki pizza kutularının altında Türk patentli logo bulunacak. Bu, çok güzel bir duygu. Tarihine baktığımızda 120 yıldır pizzalar oluklu mukavva kutularına giriyordu. O yıldan bu yana kutuların sadece şeklini değiştirmişler, güvenlik ve hijyen namına bir şey yapılmamış. Biz pizza kutularını değiştirdik. Pizza sektöründe yeni bir milat başlattık. Kısa bir süre sonra birçok Avrupa ülkesine daha kutu göndermeye başlayacağız. Bu pazarlar, çok büyük pazarlar. Birkaç yıl içerisinde bu kutu dünyada bir standart haline gelecek diye düşünüyoruz."

Tosun, ürünün ihracatıyla gelen döviz girdisiyle ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını, ilerleyen süreçlerde paketli servis yapılan diğer gıda ürünleri için de yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"AMAÇ PİZZANIN TÜKETİCİSİNE GÜVENLE ULAŞMASI"

Tosun'un ortağı Mete Kamiloğlu da kilitli pizza kutusunun gönderildiği ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Birçok ülkedeki pizza firmalarının kutuyu almak için görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Kamiloğlu, şöyle devam etti:

"Henüz yolun başında olmamıza rağmen çok güzel bir noktaya geldik. Yurt dışına başlattığımız ihracatımız artarak devam ediyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Hem ülkemizi hem de Mersin'i tanıtma imkanımız olacak. Bizim amacımız ürünün pizza tüketicisine güvenle ulaşmasını sağlamak. Teslimat anından ürün açılabiliyor, kutu düştüğünde dağılabiliyor. Kilitli pizza kutularında böyle bir sorun yok çünkü kilitlendiğinde sadece müşteri tarafından açılıyor."

Kamiloğlu, kilitli pizza kutusunu ihraç ettikleri ülke sayısını artırmak için görüşmelerin sürdüğünü aktararak, ürüne gösterilen ilgiden mutlu olduklarını ifade etti.