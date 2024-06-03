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        Haberler Gündem Kilis’te kamyonla çarpışan taksideki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kilis’te kamyonla çarpışan taksideki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kilis'te feci kaza... Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde hafriyat kamyonu ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi can verdi, 8 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:23 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:23
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        Kilis'te kaza: 2 ölü 8 yaralı
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        Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu R.E.E. idaresindeki ticari taksi, Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, ticari takside bulunan Suriye uyruklu M.A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H, Ö.A, T.E.H, M.J, M.C, M.C.C, U.M. ve İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan T.E.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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