Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 11'de TÜİK'e gitti ancak binaya alınmadı.

Kılıçdaroğlu TÜİK önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BİLGİYE NASIL ERİŞİLİR?"

"TÜİK, Cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Rakamları 84 milyonu ilgilendirmektedir. Milyonlarca işçi ve emeklinin hakkını korumak görevim. Bu kurumun rakamları üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar. Dün TÜİK Başkanlığından randevu istedik, gelen arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide çalışan arkadaşlarımız. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldim. Kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. TÜİK sitesindeki metni okudum: Bilgiye nasıl erişilir? Diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız, merkez teşkilatı ya da bölge müdürlüklerine başvuruda bulunabilir, merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, bilgiyi alabilirsiniz."

'SİTELERİNDEKİ DAVETE UYDUK'

"Biz de sitelerindeki davete uyarak geldik. Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor."

'RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR'

"Kapılar kapanıyor. Türkiye’nin geldiği nokta açısından önemlidir. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu sabah açıklanan aylık 3.51, yıllık 21.31. Bu rakamlar güven vermiyor. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Bir grup akademisyen de enflasyon tahmininde bulunuyorlar."

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN SERT AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

Kılıçdaroğlu gitmeden önce sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullanmıştı.