Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İYİ Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

GÜNDEM PARLAMENTER SİSTEM

Akşener ile kısa bir görüşme yaptı cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı...