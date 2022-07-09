Pervin Buldan'a başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.

Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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