Toplantıda, gençlerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İmam hatipliler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Her toplumun değerleri vardır, dini değerler çok önemlidir. Bu değerleri topluma yetkin kişilerin aktarması, anlatması gerekiyor. İmam hatiplerin Cumhuriyet tarihinde de günümüzde de büyük bir yeri, önemi vardır." dedi.
"Yerel seçimde elde ettiğiniz başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının, parti ayrımı yapmadan, "Bunlar bana oy vermedi, bunlara hizmet götürmeyim, bunları cezalandırayım" diye düşünmeden hizmet vermelerini amaçladıklarını, buna göre adayları belirlediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu çizgide yolumuza devam edersek, hata yapmazsak, vatandaşın parasını alıp cebimize atmazsak, yani yolsuzluk yapmazsak inşallah yolumuza doğru dürüst devam ederiz. Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. Temiz bir siyaset, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. İktidara geldiğimizde Parlamento'ya sunacağımız bir numaralı kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Siyasette de ahlak olmalı, siyasetçi halkına hesap verebilmeli."
"Bu zor zamanlarda CHP'li belediyeler güzel işler yapmaya çalıştılar, ayrıntı verir misiniz?" sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, 5 milyon 26 bin 536 aileye ayni, 451 bin 300 aileye nakdi yardım yapıldığını bildirdi.
''İNSANLAR BİRBİRİNİ, BİLİMİ, KÜLTÜRÜ, ŞİİRİ, EDEBİYATI, SİNEMAYI SEVMELİ''
Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıdakilere şöyle seslendi:
"Genç imam hatiplisiniz, Rabb'imiz 'İyilikte yarışın' diyor. İslam dünyasında yeni bir çığır açmanız lazım. Yeni bir felsefe, yeni bir anlayış ortaya koymanız lazım. Eski, insanları birbirine düşüren, kin, nefret, öfkeyle, intikam duygusuyla yola çıkan bir anlayışı elinizin tersiyle itmeniz lazım. Bütün dünyaya sevgi kucağını açmanız lazım. Dostluğu, barışı, bilimi, bunları açmanız lazım. İnsanlar birbirini, bilimi, kültürü, şiiri, edebiyatı, sinemayı sevmeli. İnsanlar kardeş olmalı, kin ve öfkeyle birbirine yaklaşmamalı. Emperyal güçlerin bizim üzerimizdeki hesaplarını oturup anlatmamız lazım. Onların Türkiye'nin çıkarlarını savunmadığını, bizim kendi çıkarlarımızı savunmamız gerektiğini söylememiz lazım. Milli Kurtuluş Savaşı'nı hangi koşullarda verdiğimizi genç imam hatiplilerin tek tek, her yerde anlatması lazım."
Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet kurulurken okuma yazma oranının erkeklerde yüzde 8, kadınlarda binde 8 olduğunu, köy enstitülerinin, millet mekteplerinin niye kurulduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kaçımız bunları biliyor, kaçımız kendi tarihimizi biliyor? Kaçımız kendi tarihimizi öğrendik. Kaçımız şunu sorduk, Osmanlı niye battı? Osmanlı sanayi devrimini niye kaçırdı? Bütün bunları genç imam hatipliler sizin bilmeniz, anlatmanız lazım. Kur'an demiyor mu 'Aklınızı kullanmıyor musunuz' diye. Aklımızı kullanamaz noktaya geldik. Aklımızı kullanacaksak ben kainatı, insani sorgulamayacak mıyım? Bunları keşfetmemizi kim istiyor, Rabb'imiz istiyor. Çünkü bize akıl verdi." şeklinde konuştu.
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