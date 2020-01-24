AA

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Vali Kaldırım ile telefonda görüştü.

Vali Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile de görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı, yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.