Kıl kurdu neden olur, nasıl geçer?

Kıl Kurdu Nedir?
Yaygın ve sık görülen bir sorun olan kıl kurdu, genelde okul çağındaki çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Mikroskobik yumurtalar aracılığı ile de kolayca çocuklar arasında yayılmaktadır. ‘’Kıl kurdu nasıl geçer?’’ sorusu ise oldukça sık merak edilenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda tedavi için ağızdan alınması gereken bazı ilaçlar bulunmaktadır. Kişinin yatak çarşaflarının ve kıyafetlerinin sürekli yıkanması ve temiz tutulması gerekmektedir. Özellikle iç çamaşırı temizliğine çok önem verilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.
Kıl Kurdu Neden Olur?
Kıl kurdu, yiyecekler, içecekler ya da parmak yolu ile kişiye bulaşabilmektedir. Yutulmuş olan yumurtalardan çıkan larvalar, ince bağırsakta birkaç hafta içinde kurda dönüşebilmektedir. Ardından kalın bağırsağa giderek bu bölgeye yerleşmektedir. Bununla birlikte kıl kurdunun daha sık bulunduğu nesneler arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Kıyafetler
- Havlular
- Yatak örtüleri
- Mutfak tezgahı
- Oyuncaklar
- Kum havuzu
- Okul sıraları
- Banyoda bulunan yüzeyler
- Tuvaletler
- Bardaklar
- Yiyecekler
Bunlar ve bunlar gibi pek çok nesne kıl kurtlarını barındırabilmekte ve bulaşmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu nedenle oldukça dikkatli davranılması gerekmektedir. Aynı zamanda temizliğe önem verilmesi gerekmektedir.
Kıl Kurdu Nasıl Geçer?
Böyle bir durumda hijyene oldukça büyük önem verilmesi gerekmektedir. Kişi ne kadar hijyenine dikkat ederse bir o kadar bu durumdan kurtulma ihtimali artmaktadır. İlk olarak ellerin düzenli bir şekilde yıkanması gerekmektedir. Bununla birlikte tırnakların kısa tutulması ve sürekli olarak temizlenmesi önerilmektedir. Tırnak ısırmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Aynı zamanda sıkı iç çamaşırları tercih edilmelidir. İç çamaşırlarının her gün değiştirilmesi gerekmektedir. Pijamaların da düzenli olarak değiştirilmesi önerilenler arasında yer almaktadır. Evde de temizliğe önem verilmelidir. Düzenli olarak süpürülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte böyle bir durumda tüm çarşaflar temizlenmeli ve günlük olarak değiştirilmelidir. Tüm bunlara dikkat edilmesinin yanında mutlaka uzman bir hekime başvurulması da gerekmektedir. Böylelikle tedavinin hızlanması sağlanmaktadır.
Kıl Kurduna Ne İyi Gelir?
Başta çocuklar olmak üzere hemen her yaştan insanda oluşabilen kıl kurduna iyi gelen bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar bu sorunu yaşayan kişiler tarafından oldukça sık merak edilenler arasında yer almaktadır. İlk olarak düzenli bir şekilde zerdeçal veya zencefil çaylarının tüketilmesi önerilmektedir. Bunun yanında papatya çayı ve yeşil çayında iyileştirici etkisi olduğu düşünülmektedir. Sarımsak, portakal kabuğu, kekik gibi besinlerinde tüketimine önem verilmesi gerekmektedir. Bunların dışında ananas, kabak çekirdeği, nar suyunun da tüketilmesi önerilmektedir. Böylelikle iyileşme sürecine yardım edilebilmektedir.
Kıl Kurdu Evde Doğal Tedavi Yöntemleri
Kıl kurdundan kurtulmak için evde uygulanabilecek bazı doğal tedavi yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki bitkisel bazı çayların düzenli olarak kullanılmasıdır. Özellikle papatya, zencefil, zerdeçal çaylarının tüketimi bu durumun geçmesine yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda sarımsakta düzenli olarak tüketilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.
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