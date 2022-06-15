Kiğılı'dan tepki çeken kıyafet yönetmeliği

Kiğılı'nın kadın çalışanlarına gönderdiği tepki çeken kıyafet yönetmeliğinde şunlar kaydedildi:

"Değerli çalışma arkadaşlarımız, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik. Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız."