Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Kiev, Rusya’nın en yoğun İHA saldırısına maruz kaldı

        Kiev, Rusya’nın en yoğun İHA saldırısına maruz kaldı

        Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın geçen seneki işgalinden beri Kiev'in en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 25.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiev, Rusya'nın en yoğun İHA saldırısına maruz kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın geçen seneki işgalinden beri Kiev’in en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.Reuters

        Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın geçen seneki işgalinden beri Kiev’in en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

        Kiev’de yaşayanlar şafak vakti patlama seslerine uyanırken Ukrayna’nın hava savunma sistemi gece altı saat boyunca İHA’ları püsktürmeye çalıştı.

        Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre Kiev’e şehrin kuzey ve doğusundan 75 İran yapımı Şehid isimli İHA fırlatıldı, bu İHA’ların 74’ü düşürüldü.

        Rusya’nın İHA stoğunun azalması yüzünden Şehid isimli İHA’lar daha ucuz bir alternatif olarak kullanılıyor.

        Füzelerden daha yavaş olan bu İHA’ların kendisine özgü bir kanat açıklığı var.

        Ancak İHA’ların vurulması ve düşürülmesiyle ortaya çıkan yıkıntılar da şehirde yaşayanlar için tehlike arz edebiliyor.

        Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırılarda hayatını kaybeden biri olmadığını ancak biri 11 yaşındaki bir çocuk olmak üzere en az beş kişinin yaralandığını belirtti.

        Zarar gören binalar arasında bir anaokulu da var.

        Rusya’nın son birkaç haftadır füzelerini depoladığından şüphe ediliyordu, bu sürecin sonuçlarını bu sabah Ukrayna’da görmek mümkün oldu.

        Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, hava saldırılarını “kötü niyetli bir terör saldırısı” olarak niteledi.

        Kış gelirken Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef almasından endişe ediliyor.

        Kiev’in merkezinde 16 bin ev elektriksiz kalsa da Ukraynalı yetkililer altyapıyı yeniden inşa etmek konusunda hızlı davranmayı geçen yıldan öğrenmiş durumda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa