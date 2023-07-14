Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavan ücreti gündemdeki yerini aldı. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli memur aylıklarına temmuz zammı yapıldı. En az bir sene çalışmak şartı ile hak kazanılan kıdem tazminatı tavanı ise 1 Temmuz tarihi itibarıyla açıklandı. İşte 2023 Temmuz yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanı...
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Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar sonrasında değişen ücretlerden biri de kıdem tazminatı oldu. Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin bir yıl süre için bir aylık brüt maaş tutarı baz alınmaktadır. Peki 2023 Kıdem tazminatı tavan ücret kaç liraya yükseldi? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
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KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.
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KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.
Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
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YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23.489.82 TL
Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL’ye yükselecek.
Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek.
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ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ ZAMLI KIDEM TAZMİNATINI NE ZAMAN ALABİLİR?
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretli işçinin haziran ayında 10.008 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı temmuz ayında 13.414,50 TL’ye çıktı. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden belirleniyor. İşçiler önce çalışıp ücretlerini sonra alıyor. Yeni asgari ücret üzerinden ilk maaş ödemesi 31 Temmuz’da yapılacak. Dolayısıyla, asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilmesi için 31 Temmuz’a kadar çalışmaları gerekir.
Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar ise 1 Temmuz’dan sonra işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını yeni tavan üzerinden alabilirler.