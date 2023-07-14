KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.