Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak 2025? Yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak?
Kıdem tazminatı tavanı 2025 asgari ücret zammı sonrası gündeme geldi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı da güncellenerek 25 bin 808 liraya yükseldi. Gözler ise kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Bilindiği üzere tavan tutarı, 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan memur zammı ile belirleniyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama işlemleri...
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Kıdem tazminatı tavanı 2025 yılının ilk yarısı için araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı ile 2025 kıdem tazminatı taban tutarı belli oldu. Şimdi ise tüm gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrilmiş durumda. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak. Böylece kıdem tazminatı tavanı da belli olacak. Peki, 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, kıdem tazminatı hesaplama formülü…
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2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgarü ücret zammı sonrası en çok araştırılan konulardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. Ancak kıdem tazminatı tavan ücreti, asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşı zam oranı netlik kazanacak.
Buna göre, kıdem tazminatı tavanı da 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.
Yeni tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanacak.
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2025 KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU
2025 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Net asgari ücret 17.002,12 TL'den 22.104,67 TL'ye yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye çıkartıldı.
Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle 25.808,12 TL’ye çıkacak.
Kıdem tazminatı işçiye ödenen son ücret üzerinden hesaplanıyor.
Asgari ücretle çalışanların yeni kıdem tazminatından yararlanabilmesi için ocak ayında çalışıp 1 Şubat’ta yeni asgari ücret üzerinden ücretlerini almaları gerekiyor.
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2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı oranında artış yaşayacak.
Kıdem tazminatı tavanı, şu an 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu tutar, ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenecek.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
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Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar