Kıdem tazminatı tavanı 2025 netleşti! Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?
Kıdem tazminatı tavanı 2025 yılının ilk yarısı için araştırılıyor. 6 aylık enflasyon oranı ile memur zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 oranında zam aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Bakanlığın yayımladığı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2025 Kıdem tazminatı tavan ücreti hesaplama formülü...
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Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre memur maaş zammı 11,54 olarak hesaplandı. Memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 2025 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı netleşti. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2025 Kıdem tazminatı tavanı son durum…
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2025 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu.
6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Ocak-Haziran dönemini kapsayan memur ve emekli zammı netlik kazandı.
Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı 15,75; memur zam oranı ise 11,54 olarak belirlendi.
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YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı.
Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. 2025 yılının ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı da netleşti.
Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ne göre, kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruş oldu.
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Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 41.828 liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçileri etkileyecek.
Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2024 tarihinde işten ayrılmış olsaydı 415.105 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi temmuz ayında işten ayrıldığında 463.013 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 47 bin 908 lira artacak.
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1 OCAK 2025 TARİHİNDEN SONRA İŞTEN AYRILANLARA YANSIYACAK
Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi ocak ayına sarkmış olsa bile bu kişiler kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamazlar.
Yukarıdaki örneğimizde yer alan kişi 1 Ocak’tan sonra işten ayrıldığında kıdem tazminatı tavanı artışından hemen yararlanacak.
Ancak, ücreti ocak ayı içinde zamlanarak yeni kıdem tazminatı tavanına ulaşan işçi ise tavandaki artıştan, zamlı maaşını aldıktan sonra işten ayrıldığında yararlanmayacak.
Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikebiliyor ancak yürürlük tarihi ay başı olarak belirleniyor.
Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.
Ocak ve temmuz aylarında, en yüksek devlet memuru ikramiyesine bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.
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