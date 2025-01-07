Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre memur maaş zammı 11,54 olarak hesaplandı. Memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 2025 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı netleşti. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2025 Kıdem tazminatı tavanı son durum…