TÜR-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması: Kıdem tazminatı kalkacak mı?
Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı gündeme geldi. Kıdem tazminatına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak." ifadelerini kullandı. İşte 2023 kıdem tazminatında son durum...
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Kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program'ın toplumun hemen tüm kesimleriyle istişare edilerek hazırlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla refahı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kıdem tazminatı konusunda da açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak." ifadelerini kullandı. Kıdem tazminatına ilişkin son açıklama ise Türk-İş tarafından geldi. İşte Türk-İş'in kıdem tazminatı açıklaması...
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TÜRK-İŞ'TEN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI
Türk-İş, kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenlemenin işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyip, iş barışını bozacağı uyarısında bulundu.
Türk-İş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Orta Vadeli Programın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde öncelikli reform alanı olarak düzenlenmek istenen "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"nin işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.
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KIDEM TAZMİNATI KALKTI MI?
Kıdem tazminatının 1936'dan bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir hak haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil, korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir. OVP'de böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır."
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"Kıdem tazminatının enflasyon karşısında aşınmasına 'dur' denilmeli"
İşçi kesiminin kıdem tazminatı hakkının tartışmaya açılmasından rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme, işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır. İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyon karşısında aşınmasına artık 'dur' denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir" ifadeleri kullanıldı.
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"Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalı"
Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım politikaların uygulanmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
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"Ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığı açıktır. Başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları ağırlaşmıştır. Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır."
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