Kıdem tazminatı hesaplama 2024: Temmuz memur zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Çalışanlarını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı açıklanacak enflasyon oranı sonrası değişecek. Kıdem tazminatı tavanı değişecek olup çalışanların işten ayrılması veya çıkartılması durumunda alacakları kıdem tazminatı hesaplanacak. Peki Kıdem tazminatı hesaplama nasıl olur? 2024 Temmuz memur zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
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Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri ile gündemde. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte Kıdem tazminatı netlik kazanacak. İşte Temmuz memur zammı ile kıdem tazminatı oranı hakkında bilgiler…
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
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Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır.
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
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