Kıdem tazminatı yeni yılla beraber merak konusu oldu. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı 2020 taban ve tavan ücretlerine zam gelecek. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı taban ve tavan ücreti nedir? İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TABAN FİYATI NE KADAR? 2020

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira arttı. 2020 Kıdem tazminatı taban fiyatı 2.943 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR? 2020

Kıdem tazminatında tavan fiyatı da merak ediliyor. 2019 yılında kıdem tazminatı tavanı 6379,89 lira iken memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı eklenerek yeni tavan belirlenecek. Sadece bu zam ile beraber 6635 lira olacak. Yıl sonu enflasyonu beklenen yüzde 11-12 bulursa bu artış ile 6698,86 olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunuyor. Bundan sonraki kıdem tazminatı 2020'de oranlara göre hesaplanacak.