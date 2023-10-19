Kıbrıs tatlısı tarifi: Evde pratik ve nefis Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kuzey Kıbrıs, ülkemizde en fazla tercih edilen tatil merkezlerinden biridir. Akdeniz'deki eşsiz konumuyla başta plajları, gece hayatı ve casinoları olmak üzere birçok doğal güzelliği misafirlerine sunan tatil adası, yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaktan kaçamamıştır.
Kıbrıs Tatlısı yapımı için cevizli ve rendelenmiş Hindistan cevizli kek üzerine hazırladığınız kremalı, iki katlı bir tatlı diyebiliriz Kıbrıs tatlısı tarifi için. Kaymaklı ekmek kadayıfı ya da revani gibi sevilen şerbetli tatlıların farklı bir versiyonu olduğunu düşünebiliriz. Rum tatlısı olarak da bilinen bu nefis tatlının özellikleri bu kadarla da sınırlı değil. Hamurunda un yerine galeta unu kullanılıyor. Rendelenmiş Hindistan cevizi ayrıca kıvam ve tat veriyor. İsteğe göre haşhaş ile lezzetlendirilebilir. hamuruna. Tatlı sıcak, şerbet soğuk oluyor, üzerine serilen toz krem şanti ilaveli krema damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor. Şimdi parmaklarınızı yiyeceğiniz bir tarif ile karşınızdayız.
Kıbrıs Tatlısı malzemeleri
Keki İçin:
3 adet yumurta
½ su bardağı toz şeker
½ su bardaı sıvı yağ
1 su bardağı hindistan cevizi
1 su bardaı galeta unu
1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
1 paket kabartma tozu
Krem Kreması için:
Şerbeti için:
Üzeri İçin:
Kadayıf Katmanı:
250 gram tel kadayıf
150 gram bellek (eritilmiş)
İç Harç:
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Şerbet İçin:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 dilim limon
Üzeri İçin (isteğe bağlı):
Dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır
Yaplışı-1
Kıbrıs Tatlısı hazır! Afiyet olsun!