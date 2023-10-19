Kıbrıs tatlısı tarifi: Evde pratik ve nefis Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Kıbrıs Tatlısı yapımı için cevizli ve rendelenmiş Hindistan cevizli kek üzerine hazırladığınız kremalı, iki katlı bir tatlı diyebiliriz Kıbrıs tatlısı tarifi için. Kaymaklı ekmek kadayıfı ya da revani gibi sevilen şerbetli tatlıların farklı bir versiyonu olduğunu düşünebiliriz. Rum tatlısı olarak da bilinen bu nefis tatlının özellikleri bu kadarla da sınırlı değil. Hamurunda un yerine galeta unu kullanılıyor. Rendelenmiş Hindistan cevizi ayrıca kıvam ve tat veriyor. İsteğe göre haşhaş ile lezzetlendirilebilir. hamuruna. Tatlı sıcak, şerbet soğuk oluyor, üzerine serilen toz krem şanti ilaveli krema damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor. Şimdi parmaklarınızı yiyeceğiniz bir tarif ile karşınızdayız.

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Kaç kişilik: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kalori: 1 dilim için 630 kalori

Kıbrıs Tatlısı malzemeleri

Keki İçin:

3 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker

½ su bardaı sıvı yağ

1 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardaı galeta unu

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 paket kabartma tozu

Krem Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı mısır nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 damla taze sıkılmış limon suyu

Üzeri İçin:

1 su bardağı Hindistan cevizi

Kadayıf Katmanı:

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250 gram tel kadayıf

150 gram bellek (eritilmiş)

İç Harç:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbet İçin:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Üzeri İçin (isteğe bağlı):

Dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır

Yaplışı-1

İlk olarak şerbeti arşivlemek için su ve toz şekeri bir koyun eti. Karışımı ve şekeri tamamen eriyene kadar karıştırın. Şerbet pişmeye başladığında dilimlenmiş limonu ekleyin. Şerbeti 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın

Tel kadayıfı iyice açarak ince teller halinde ayırın. Geniş bir kaseye alın.

Eritilmiş belleğini tel kadayıfın üzerine boşaltma.

Tereyağı ile tel kadayıfı iyice karıştırır, depolama kadayıfın her şeyi eşit şekilde dağıtır.

Kadayıfın düzenli yağlı bir tepsiye yayın ve düzeltilmesi.

Üzerine dövülmüş ceviz içini serpin.

Kalan kadayıfı da cevizin üzerine ekleyin ve iyice bastırarak düzgün bir tabaka oluşturun.

kırılma sıcaklıkları 180 derece (356 Fahrenheit) sunulur, tatlı bir şekilde kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika dayanmaz.

Fırından çıkan sıcak tatlıyı, soğumuş olan şerbeti dökün. Şerbetin kadayıfa iyice çekmek için tatlıyı en az 2-3 saat bekletin.

Tatlıyı dilimleyerek servis yapın. Bunların üzerini dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Kıbrıs Tatlısı hazır! Afiyet olsun!

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