Ispanaklı Börek Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Ispanaklı Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Ispanaklı Börek Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Ispanaklı Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

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Ispanaklı Börek yapımı kokusuyla iştahları kabartan ve görüntüsüyle kendine hayran bırakan, favori lezzetiniz olacak ıspanaklı börek tarifi . Peki, en güzel ıspanaklı börek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız el açması ıspanaklı börek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz el açması ıspanaklı börek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif.

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kalori: 1 dilim ıspanaklı börek 130 kalori

Ispanaklı Börek malzemeleri

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7 adet yufka

Ispanaklı İç Harcı İçin;

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1,5 kilogram kadar ıspanak

Yufkalara sürmek için;

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

1 adet yumurta

Çörek otu

Evde hamur yapmak için

5 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı sirke

1 yumurta

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Su (azar azar eklenecek yaklaşık 2 su bardağı)

Derin bir kap içinde kıvam alana kadar iyice yoğrumalı ve hamur yoğurulduktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlenmeye alınma

Ispanaklı Börek nasıl yapılır

Yapılışı-1

Ispanaklı börek yapımı için ilk olarak Ispanakları temizleyerek haşlayalım.

İç harcı için tavaya aldığımız sıvı yağda yemeklik doğradığımız soğanı kavuralım.

Kavrulduktan sonra salçasını, tuzunu ve baharatlarını ekleyelim ve bir kaç dakika daha kavuralım.

Haşlanmış ve suyu süzülmüş ıspanakları ilave edip biraz karıştıralım ve ocaktan alarak soğumaya bırakalım.

Üst üste aldığımız yufkaları ortadan iki keselim ve bir tanesini alalım.

Üzerine fırça ile her yerine gelecek şekilde sıvı yağ sürelim.

Hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın üzerine gelişigüzel serpiştirelim.

Yufkamızı uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde saralım.

Sardığınız ruloyu yağlanmış fırın tepsisine ortadan başlayıp dolayarak gül şeklinde yapıp yerleştirelim.

Diğer yufkayı da aynı şekilde yağlayalım ve iç harcından serperek ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde saralım.

Gül şeklini verip tepsinin ortasına yerleştirdiğimiz yufkanın etrafında dolayalım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayalım.

Tüm yufkalar bittiğinde böreğinizin üzerine çırpılmış yumurta sürelim ve çörek otu serperek fırına verelim.

Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirelim.

Üzeri kızaran ıspanaklı böreklerimiz servise hazır. Afiyet olsun…

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