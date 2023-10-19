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        Haberler Yemek Yapma Ispanaklı Börek Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Ispanaklı Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ispanaklı börek tarifi: Evde pratik ve nefis ıspanaklı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Türk mutfağına özgü bir lezzet olan tepsi böreği, Bosna-Hersek'in milli yemekleri arasında yer alır. İçerisinde demir, kalsiyum, sodyum gibi mineralleri barındıran ıspanak, özellikle hamur işlerinde kullanılan bir sebzedir. Genellikle haşlandıktan sonra tüketildiği için, metabolizmayı hızlandırır ve uzun süre tokluk hissi verir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:29
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        Ispanaklı börek tarifi
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        Ispanaklı Börek yapımı kokusuyla iştahları kabartan ve görüntüsüyle kendine hayran bırakan, favori lezzetiniz olacak ıspanaklı börek tarifi . Peki, en güzel ıspanaklı börek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız el açması ıspanaklı börek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

        Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz el açması ıspanaklı börek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif.

        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 10 dakika
        • Pişirme süresi: 30 dakika
        • Kalori: 1 dilim ıspanaklı börek 130 kalori

        Ispanaklı Börek malzemeleri

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        • 7 adet yufka
        • Ispanaklı İç Harcı İçin;
        • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 adet büyük boy soğan
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1,5 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
        • 1,5 kilogram kadar ıspanak
        • Yufkalara sürmek için;
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • Üzeri için;
        • 1 adet yumurta
        • Çörek otu

        Evde hamur yapmak için

        • 5 su bardağı un
        • Yarım tatlı kaşığı sirke
        • 1 yumurta
        • 1 kahve fincanı sıvı yağ
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Su (azar azar eklenecek yaklaşık 2 su bardağı)

        Derin bir kap içinde kıvam alana kadar iyice yoğrumalı ve hamur yoğurulduktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlenmeye alınma

        Ispanaklı Börek nasıl yapılır

        Yapılışı-1

        • Ispanaklı börek yapımı için ilk olarak Ispanakları temizleyerek haşlayalım.
        • İç harcı için tavaya aldığımız sıvı yağda yemeklik doğradığımız soğanı kavuralım.
        • Kavrulduktan sonra salçasını, tuzunu ve baharatlarını ekleyelim ve bir kaç dakika daha kavuralım.
        • Haşlanmış ve suyu süzülmüş ıspanakları ilave edip biraz karıştıralım ve ocaktan alarak soğumaya bırakalım.
        • Üst üste aldığımız yufkaları ortadan iki keselim ve bir tanesini alalım.
        • Üzerine fırça ile her yerine gelecek şekilde sıvı yağ sürelim.
        • Hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın üzerine gelişigüzel serpiştirelim.
        • Yufkamızı uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde saralım.
        • Sardığınız ruloyu yağlanmış fırın tepsisine ortadan başlayıp dolayarak gül şeklinde yapıp yerleştirelim.
        • Diğer yufkayı da aynı şekilde yağlayalım ve iç harcından serperek ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde saralım.
        • Gül şeklini verip tepsinin ortasına yerleştirdiğimiz yufkanın etrafında dolayalım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayalım.
        • Tüm yufkalar bittiğinde böreğinizin üzerine çırpılmış yumurta sürelim ve çörek otu serperek fırına verelim.
        • Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirelim.
        • Üzeri kızaran ıspanaklı böreklerimiz servise hazır. Afiyet olsun…
        Ali Nazik tarifi
        Ali Nazik tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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