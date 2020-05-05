Kıbrıs Rum Yönetimi'nde koronavirüs ölümleri artıyor

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) can kaybı artıyor.

GKRY'de 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam ölü sayısının 21'e yükseldiği ifade edildi.

Son 24 saat içerisinde 4 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 878'e ulaştığı belirtildi.