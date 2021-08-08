Kibariye'ye eşinden 'etek' uyarısı!

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Ünlü şarkıcı Kibariye, önceki gün Kuşadası'ndaki bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan Kibariye, zor anlar yaşadı.

60 yaşındaki şarkıcı, 1999 yılında evlendiği eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine 'masa örtüsü' yöntemine başvurdu. Çareyi örtüyü beline bağlamakta bulan Kibariye, ardından şarkılarını seslendirmeye kaldığı yerden devam etti.

"KİMSE İÇİN YUVAMI DAĞITMAM" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü şarkıcının eşi Ali Küçükbalçık, kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde 'Aldatıldığı' yönündeki iddialarla ilgili konuşan Kibariye, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben." demişti.

"BEN HÜRMETKARIM, ANNEM BİZİ BÖYLE YETİŞTİRDİ"

Sözlerine, "Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz.' dediler, desinler." şeklinde devam eden Kibariye, "Allah diyor ki; 'Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkârım, bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın, sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN O KIZLARI TANIYORUM"

Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, 2019'da da Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken görüntülenmişti. Küçükbalçık'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Daha önce de birçok kez başka kadınlarla görüntülenen ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Küçükbalçık’ın bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği şimdiden merak konusu olmuştu.

Ünlü şarkıcı, daha önce basına yansıyan o fotoğraflarla ilgili, "Ben o kızları tanıyorum. Onlar Ali'nin akrabası." yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

"BİR GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM"

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar birçok kez 'aldatma' ve 'affetme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız." açıklamasını yapmıştı.