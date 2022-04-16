Kızının borcunu ödedi!

DHA

Şarkıcı Kibariye, 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre, "Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek." diyerek, randevu almıştı. Bir gün sonraki randevuya Birgül Küçükbalçık, tek başına gelmişti.

Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapılmıştı. Küçükbalçık'ın yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre; "Ödemeyi annem yapacak." diyerek, ücret ödemeden koşarak uzaklaşmıştı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

İşyeri sahibi Fuat Tanış, "Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık, şikayetçi olacağız." demişti.

KIZININ BORCUNU ÖDEDİ

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı söylentilerinin ardından baba Ali Küçükbalçık, işyeri sahibi ile iletişime geçti.

Bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden Küçükbalçık, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık, kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.

"ALİ BEY'İN BÖYLE BİR DURUMDAN HABERİ YOKMUŞ"

İşyeri sahibi Fuat Tanış, konuyla alakalı, "2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye Hanım'ın eşi Ali Bey'in de böyle bir durumdan haberi yokmuş. Kendisi de haberlerde duymuş. Bu sabah geldi, ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı." şeklinde konuştu.

KİBARİYE'NİN 'KAYNAK' KRİZİ

Öte yandan geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırmıştı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrılmıştı.

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtilmişti.

Yaşananların ardından Kibariye, sessizliğini bozmuştu. Ünlü sanatçı, sahne aldığı bir mekanda iddialara yanıt vermişti.

"BENİ YALANCI GÖSTERİYORLAR"

Muhabirlerin sorularını beklemeksizin, "Kardeşlerim, arkadaşlarım... Ben sizlerin neler soracağınızı biliyorum. Bu yüzden başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Lütfen bana istediğiniz her şeyi sorun. Bu akşam konuşmak, sizlerle dertleşmek istiyorum." ifadeleriyle röportaja start veren Kibariye, "Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren birtakım işler yapar, promosyon işler de denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil. Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek bir yere gelmedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum." demişti.

"ALLAH'A HAVALE ETTİM"

Ünlü şarkıcı, "Bir anam var anam ölsün ki; bu adını şimdi anmak istemediğim ve Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi bir promosyon olarak yaptılar. Bütün sanatçılar promosyon yani sponsorlukla ayakkabılar, kıyafetler giyiyor, giyiyoruz. Kendilerinin paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. Ben 13 yaşından beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben sesimle sanatımla var olmaya gayret ettim. Ben kul hakkına girmem, kul hakkı yemem. Sesimin ekmeğini yedim hep. Konuyu Allah'a havale ettim. Bu da böyle bilinsin." ifadelerini kullanmıştı.