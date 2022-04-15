Kibariye'nin kızına da aynı suçlama!

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Geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden şarkıcı Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırmıştı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrılmıştı.

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtilmişti.

Yaşananların ardından Kibariye, sessizliğini bozmuştu. Ünlü sanatçı, sahne aldığı bir mekanda iddialara yanıt vermişti.

"BENİ YALANCI GÖSTERİYORLAR"

Muhabirlerin sorularını beklemeksizin, "Kardeşlerim, arkadaşlarım... Ben sizlerin neler soracağınızı biliyorum. Bu yüzden başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Lütfen bana istediğiniz her şeyi sorun. Bu akşam konuşmak, sizlerle dertleşmek istiyorum." ifadeleriyle röportaja start veren Kibariye, "Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren birtakım işler yapar, promosyon işler de denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil. Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek bir yere gelmedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum." demişti.

"ALLAH'A HAVALE ETTİM"

Ünlü şarkıcı, "Bir anam var anam ölsün ki; bu adını şimdi anmak istemediğim ve Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi bir promosyon olarak yaptılar. Bütün sanatçılar promosyon yani sponsorlukla ayakkabılar, kıyafetler giyiyor, giyiyoruz. Kendilerinin paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. Ben 13 yaşından beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben sesimle sanatımla var olmaya gayret ettim. Ben kul hakkına girmem, kul hakkı yemem. Sesimin ekmeğini yedim hep. Konuyu Allah'a havale ettim. Bu da böyle bilinsin." ifadelerini kullanmıştı.

7 AY SONRA KIZI BİRGÜL GÜNDEMDE

Yaşanan olaydan 7 ay sonra bu kez Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık benzer bir olayla gündeme geldi.

Ünlü sanatçının 22 yaşındaki kızı Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, "Ödemeyi annem yapacak." diyerek, ücret ödemeden kaçtığı iddia edildi. Birgül Küçükbalçık'ın kuaförden koşar adım ayrıldığı anlar kameraya yansırken işyeri sahibi Fuat Danış, Show TV'ye konuştu.

Danış, "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Çayını kahvesini içti, sohbetini yaptı. Hiçbir sorun yoktu. 'Birazdan ödemeyi annem yapacak, annem burada' dedi. Ben peşinden çıkana kadar zaten koşa koşa kaçtığını gördüm. Olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzücü. Dünden beri eşini arıyorum telefonlarımı açmıyorlar." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN ÇOK AYIP"

"Tüm işlemler yaklaşık 4 saat sürdü. Yaklaşık 2 bin 500 TL civarında bir işlem tutarı vardı." diyen Fuat Danış, "Ben parasında pulunda değilim. Yapılan gerçekten çok ayıp. Burada çalışan insanların emeğine yazık." şeklinde konuştu.

Yaşanan olayın ardından ünlü şarkıcı Kibariye, henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.