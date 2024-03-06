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        Haberler Ekonomi Otomobil Kia, tam elektrikli SUV modeli EV9'u tanıttı - Otomobil Haberleri

        Kia, tam elektrikli SUV modeli EV9'u tanıttı

        Kia, tam elektrikli yeni SUV modeli EV9'u tanıttı. Kia EV9'un tasarımcısı Berk Erner, "Hem tasarımı hem teknolojisi hem performansı hem de donanımıyla EV9'un çok başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:13
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        Tam elektrikli SUV modeli tanıtıldı
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        Kia, yeni tam elektrikli SUV modeli EV9 için 1.600 yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan Şerefiye Sarnıcı’nda özel bir basın lansmanı düzenledi. Etkinlik kapsamında markanın E-SUV segmentindeki yeni modeli EV9 tanıtılırken, markanın gelecek vizyonu hakkında da bilgi paylaşıldı.

        Kia’nın gelecek vizyonu hakkında bilgi veren Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “2022 yılından bu yana küresel ölçekte piyasaya çıkan elektrikli otomobillerimizi Türkiye’ye getiriyoruz. Daha önce EV6 ve Niro EV’nin satışına başlamıştık. Bu yıl yeni elektrikli amiral modelimiz EV9’u ülkemize getirdik. E segmentinde bulunan ve sahip olduğu özelliklerle performans, tasarım ve teknoloji özelinde üstün nitelikleriyleöne çıkan EV9’un elektrikli SUV sınıfında ezber bozacağını düşünüyoruz. Bu özel modelimizi tanıtmak için de markamızın geçmiş tecrübesini ve gelecek vizyonunu yansıtan bu tarihi mekânı tercih ettik.” dedi.

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        Elektrikli otomobillerin yalnızca ülkemizde değil küresel ölçekte tercihten öte zorunluluk olacağını kaydeden Ağyel, “Karbon nötr hedeflerine ulaşılması için otomotiv sektörüne ciddi sorumluluk düşüyor. Bu anlamda markaların da yatırımları var. 2020 yılında duyurduğumuz Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğiz. EV6 ve Niro EV, bu stratejinin ilk otomobilleri. EV9 ile stratejimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Elektrikli otomobiller hayatımızda giderek daha fazla yer alacak. Bunu ülkemizdeki elektrikli otomobil satış adetlerine baktığımızda da görüyoruz. 2022 yılında ülkemizde toplam binek satışlarda elektrikli otomobillerin oranı yüzde 1 seviyesindeyken 2023’te yaklaşık yüzde 7’ye ulaştı. Buna elektrik destekli araçları da dahil ettiğimizde oran neredeyse yüzde 20’lere ulaşıyor. Biz de yatırımlarımızı bu stratejiye göre yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

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        Berk Erner: “Zıtlıkların birleşimini EV9’un her detayında görebilirsiniz”

        Kia EV9’un tasarımcısı olan ve etkinlik için Amerika'dan gelen Berk Erner, “Otomobil tasarlamak benim hayalimdi. 10 yıldır bu alanda çalışıyorum ve Kia EV9 gibi bir aracı tasarlamak benim için oldukça gurur verici. Geçen yılın son çeyreğinde görücüye çıkan EV9'un beğeniyle karşılandığını görmek de sonraki tasarımlar için bana motivasyon kaynağı oluyor. Kia’nın tasarım felsefesi olan ‘Zıtlıkların Birleşimi’ni EV9’un her detayında görebilirsiniz. Hem tasarımı hem teknolojisi hem performansı hem de donanımıyla EV9’un çok başarılı olacağını düşünüyorum.” ifadeleriyle görüşlerini belirtti.

        Kia EV3 yılın son çeyreğinde Türkiye’de

        Kia, geçtiğimiz yıl konsept olarak Güney Kore’de tanıtılan EV3 modelini bu yılın son çeyreğinde Türkiye’ye getirecek. B SUV segmentinde olacağı düşünülen otomobilin menzil, tasarım ve teknoloji konularında iddialı olması bekleniyor.

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