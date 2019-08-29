29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentucky Fried Chicken veya kısaca KFC, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde kuruldu.
Dünyanın en büyük ve en popüler fast food markalarından biri olan KFC ilk olarak ABD'de, 1939 yılında Albay Harland D. Sanders tarafından bir benzin istasyonunun karşısında açıldı. Lezzetiyle giderek popülerleşen KFC, yıllar içinde global bir fast food zincirine dönüştü.
135 ülkede, 44 bine yakın restoranla dünyanın en büyük restoran zincirlerinden olan KFC, 1989 yılından bu yana hizmet verdiği Tükiye’de 28 ilde, 2 bin 600’den fazla çalışanıyla 135’ten fazla restoranda faaliyet gösteriyor.
KFC MESAİ SAATLERİ
Çoğunlukla AVM'lerin içerisinde yer alan KFC şubelerinin çalışma saatleri sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasındadır. KFC şubeleri; hafta sonlarında, resmi tatillerde ve dini bayramlarda da hizmet vermektedir.
KFC İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ
KFC Türkiye'nin merkez binası Barbaros Mahallesi, Begonya Sok. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat: B1 No:60 Ataşehir, İstanbul adresinde bulunmaktadır.
KFC'ye 0216 228 77 77 numaraları restoran destek merkezi ve 444 3 555 numaralı müşteri hizmetleri telefon hatlarından erişebilirsiniz.
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