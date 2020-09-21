Kezzap Nitrik asidin halk arasında bilinen adıdır. Bileşeni içerisinde 3 oksijen atomu bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asit olan kezzap; oldukça tehlikeli bir asit türüdür. Gliserin ile reaksiyona girdiği zaman nitrogliserin elde edilir. Nitrik asit patlayıcı maddelerin kimyasallarını nitrata çevirmesiyle patlayıcı maddeler de hemen hemen hepsinde kullanılan bir asit türü olarak yer alır.
TNT ve Dinamit gibi patlayıcılar da özellikle en çok kullanılan asitler arasında nitrik asit yer alır. Ayrıca gübre ve plastik yapımında kullanılan kezzabın bir diğer adı da Aqua Fortis olarak adlandırılır. Özellikle cilde temas etmesi halinde tedavisi mümkün olmayacak yaralar ortaya çıkaran kezzap anında yanmaya başlar ve bu yanıklar sürekli olarak büyür ve sonunda da temas edilen alanda ve çevresinde derin yaralar oluşturabilir. Ülkemizde eski sanatçılardan olan Bergen bir kezzap yüzünden yüzünün bir bölümünü ve sağ gözünü kaybetmişti. İnsan vücudunda oldukça büyük bir hasar oluşturan kezzap kesinlikle tene temas etmemesi gereken bir asit türüdür. Ayrıca ten ile temas etmesi halinde derin yaraların uzun yıllar hiçbir şekilde iyileşmeyerek aynı şekilde kaldığı gözlenmiştir. Günümüzde estetik yollarla artık bu durum tedavi edilebilme olasılığı yaratmaktadır ama tüm herkeste aynı şekilde bir sonuç vermeyebilir. Özellikle kezzaplı bölgelerinin düzeltilmesi için yapılan ameliyatlar sonucunda yağ dokusu ile yapılan yağ enjeksiyonu ameliyatları söz konusu olmaktadır.
Özellikle asit sürü şeylerin evlerde çok fazla bulundurulmaması önem taşımaktadır. Ayrıca çocuklardan uzak tutulması ve böyle şeylerin ulaşılmayacak yerlerde saklanması ve titizlikle bu konu üzerinde durulması şarttır.
Evde bulunan bazı temizleyici ürünlerde veya sanayi ürünlerinde kezzap oldukça kullanılan bir asit türüdür. Özellikle çamaşır suyu, tuz ruhu gibi birtakım asit içeren temizlik ürünleri içerisinde Nitrik asitte bulunur. O nedenle evde bulunan temizlik ürünleri mutlaka ulaşılmayacak bir yerde ve dikkatli bir şekilde saklanmalı ve kullanırken deriyle temas edilmesinden kaçınılmalıdır.
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