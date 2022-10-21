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Kevin Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin etti.

Spacey'nin avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak "bir hikaye uydurduğunu" savundu.

"JÜRİYE MİNNETTARIM"

Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi. Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki Spacey, hızlı adımlarla aracına binerek, oradan uzaklaştı.

Kevin Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.

ANTHONY RAPP'İN İDDİASI

Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Anthony Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Kevin Spacey, Rapp'in iddiasını sosyal medya hesabından yanıtlamış ve olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Spacey, daha önce İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmişti.

Ünlü oyuncunun, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusettste mahkeme tarafından düşürülmüştü.

"BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"

Spacey, geçtiğimiz günlerde mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlatmıştı. Oyuncu, ailesi tarafından ırçkı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı.

"Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi" diyen Spacey, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini ifade etmişti.

"Bunları kamu önünde hiç konuşmadım" diyen Kevin Spacey, "Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı" ifadelerini kullanmıştı.

"MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Kevin Spacey, ayrıca polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.

Fotoğraflar: AP, Reuters