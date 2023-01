'YAŞAM BOYU BAŞARI' ÖDÜLÜ



Hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddeden ve suçsuz olduğunu dile getiren Kevin Spacey'e, İtalya'da ödül verildi.



Hakkında toplamda 12 cinsel taciz suçlaması bulunan oyuncu, İtalya’nın Turin şehrindeki Sinema Müzesi’nden (The Museum of Cinem) 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü aldı.