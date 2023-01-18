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Kevin Spacey: Büyük cesaret gösterdiniz - Magazin haberleri

Kevin Spacey: Büyük cesaret gösterdiniz

Cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde olan Hollywood yıldızı Kevin Spacey, İtalya'da 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' aldı. Ünlü aktör, gecede yaptığı konuşmada, "Sinema Müzesi' beni bu akşam buraya çağırarak büyük bir cesaret örneği gösterdi" dedi

Giriş: 18.01.2023 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulunmuştu. İngiltere ve Galler'deki başlıca savcılık makamı olan Kraliyet Savcılığı Servisi, ardından Spacey’nin yedi cinsel taciz suçlamasıyla daha yargılanacağını açıklamıştı.

  • 'YAŞAM BOYU BAŞARI' ÖDÜLÜ

    Hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddeden ve suçsuz olduğunu dile getiren Kevin Spacey'e, İtalya'da ödül verildi.

    Hakkında toplamda 12 cinsel taciz suçlaması bulunan oyuncu, İtalya’nın Turin şehrindeki Sinema Müzesi’nden (The Museum of Cinem) 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü aldı.

  • "BÜYÜK CESARET GÖSTERDİNİZ"

    "Drama sanatının gelişimine yaptığı katkılardan" dolayı ödüllendirilen Spacey, müzeye kendisine bu ödülü verme cesareti gösterdiği için teşekkür etti.

    Oyuncu, gecede yaptığı konuşmada, "Sinema Müzesi' beni bu akşam buraya çağırarak büyük bir cesaret örneği gösterdi" şeklinde konuştu.

    'Amerikan Güzeli' ve 'Olağan Şüpheliler' filmleriyle Oscar ödülünün sahibi olan Kevin Spacey, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarının ardından ekranlardan ve beyazperdeden uzak kalmıştı.

  • SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

    Öte yandan Spacey, daha önce İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını da reddetmişti. Ünlü oyuncunun, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusettste mahkeme tarafından düşürülmüştü.

  • "BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"

    Spacey, geçtiğimiz aylarda mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlatmıştı. Oyuncu, ailesi tarafından ırçkı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı.

    "Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi" diyen Spacey, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini ifade etmişti.

    "Bunları kamu önünde hiç konuşmadım" diyen Kevin Spacey, "Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı" ifadelerini kullanmıştı.

  • "MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

    Kevin Spacey, ayrıca polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.

    Fotoğraflar: AP

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