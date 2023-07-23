Kevin Costner ve Christine Baumgartner arasında sular durulmuyor: Seni besleyen eli ısırma

260 BİN DOLAN TALEP ETMİŞTİ

Christine Baumgartner'ın eşinden 260 bin dolar talep ettiği ifade edilmişti. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği bildirilmişti. İngiliz basınına yansıyan haberler göre; Kevin Costner'ın, 250 milyon dolarlık servetinin evlilik öncesi bir anlaşma ile korunduğu iddia edilmişti.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Costner ile Baumgartner'ın boşanma davasıyla ilgili olarak basın tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre eski çift çok farklı konular nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Üstelik bu gerilim azalmak yerine giderek artıyor.