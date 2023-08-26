Kevin Costner: Eşimin evliyken beni aldatmadığından emin değilim

EVLİLİKTE 'İHANET' İDDİALARI

Çift, daha önce de 'ihanet' söylentileriyle gündeme gelmişti. Kevin Costner'in bir dönem rol aldığı 'Yellowstone' adlı yapımda görevli bir kadından çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak bu söylentinin doğru olmadığını savunmuştu.

Daha sonra da Christine Baumgartner'ın emlakçı Daniel Starr ile Kevin Costner'ı aldattığı konuşuluyordu. Baumgartner da çıkan haberlerin ardından Starr ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti.

Fotoğraflar: AP, Reuters