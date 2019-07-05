Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yaptığı Şafak Sezer, Hakan Ural gibi oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı Ketenpere Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV’de ekranlara gelecek. İşte Ketenpere filmi konusu...

KETENPERE FİLMİ KONUSU

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner.

Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen : Kamil Çetin

Oyuncular : Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül, Elif Erdoğan

Yapım Yılı : 2017 / Türkiye

Türü : Komedi