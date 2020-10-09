Keten tohumu içerisinde bulunan 'Ligman' adlı madde cilde genç bir görünüm kazandırmayı sağlar. Keten tohumu yağı ayrıca Sedef hastalığında da oldukça etkili bir iyileştirme özelliğine sahiptir.

Keten tohumunu toz haline getirerek yemeklerde kullanmanız ve tüketmeniz vücut sağlığınız için de çok önemli fayda sağlayacaktır. Keten tohumu sert olduğu için çiğnemek zordur. O nedenle öğütülerek tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Keten tohumu yağının harici olarak cilt için kullanımı da oldukça etkili olmaktadır. Cilt maskesi olarak kullanılan keten tohumu yağı cildin yumuşamasını ve genç bir görünüm kazanmasını sağlayacaktır.

Keten tohumu yağını ayrıca; saç için de kullanmak saçların canlanarak parlamasında çok faydalı olmaktadır. Saç diplerine masaj yaparak kullanırsanız; saçların gürleşerek çoğalmasını da sağlar. Kepek oluşumunu da engelleyici etkisi bulunmaktadır. Keten tohumu yağı; bazı ilaçlarla etkileşim yaratabileceğinden zararlı olabilmektedir. O nedenle bu konuda hekiminize danışmanızda fayda vardır. Keten tohumu yağı E vitamini içermesi nedeniyle cilde nem kazandırarak; pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca cildin sıkılaşarak genç görünmesinde etkilidir. Keten tohumu yağının maske uygulaması tariflerini deneyerek etkisini görmeniz mümkün olacaktır.

Keten tohumu yağı ile yapılabilecek maskeler

2 çay kaşığı keten tohumu yağı ile 1 avokadonun çeyrek kısmını karıştırın ve iyice ezin. Bu karışımı cildinize uygulayın hatta boynunuza ve dekolte bölgenize de sürebilirsiniz. 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Gece yatmadan önce uygulamanız daha iyi olacaktır. Haftada 3 kez yapabilirsiniz.

½ tatlı kaşığı keten tohumu yağı, 2 tatlı kaşığı bal ve 2 tane kuru kayısı(haşlanmış) bir kabın içerisinde karıştırın ve kayısıların iyice ezilmesini sağlayın. Bu karışımı cildinize uygulayarak yarım saat bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz.