Bitkisel yağlar, kişiler tarafından tedavi edici özellikleri nedeni ile kullanılır. Bu bitkisel yağlar arasında en dikkat çekenlerden biri de keten tohumu yağıdır. Yemeklerde de kullanımına rastlanan keten tohumu yağı kalp sağlığı için oldukça önemli bir yere sahip olan omega 3 yağını da içerir. Bu yağ presleme yöntemi ile yapılır ve lif açısından zengindir. Buna ek olarak E, K ve B12 vitaminlerini barındırır. Keten tohumu yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafında da aktarılmaktadır. Pek çok derde şifa olan keten tohumu yağı hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.
Keten Tohumu Yağı Faydaları
- Keten tohumu yağının kanser riskini azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda sıkça görülen meme kanserinde ortaya çıkan tümörü de küçültmeyi sağlar.
- Keten tohumu yağında yüksek lif oranı bulunur bu da tokluk hissinin uzun süreli olmasına yardımcı olur.
- Keten tohumu yağı şekeri dengelediği için diyabet hastalarına iyi gelir.
- Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
- Cilt sağlığına fayda sağlar.
- Basur ve safra kesesi sorunlarına iyi gelir.
- Göz kuruluğuna iyi gelir.
- Doğumdan sonra çatlakların azalmasında etkilidir.
- Saç sağlığı için de olumlu etkileri bulunur.
Keten Tohumu Yağı Zararları
Keten tohumu yağının kullanım miktarı yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Fazla kullanımı ishale yol açarken deride kaşıntı ve döküntülere de sebep olabilir. Aynı zamanda hamile ve emziren kadınların keten tohumu yağı kullanımından uzak durması gerekmektedir. Kronik hastalıkları bulunanlar ise keten tohumu yağını doktorlarına başvurduktan sonra kullanmalıdır.
Keten Tohumu Yağı Cilde Faydaları
Keten tohumu yağı cildin parlak gözükmesini sağlayan bitkisel bir yağdır. Bu parlaklığı vermesini sağlayan ise yağın içerisinde yer alan omega -3 asitleridir. Omega -3 yağ asidi cildin kurumasını engeller ve nemini korumasını sağlar. Bunun yanı sıra keten tohumu yağı tüm cilt tipleri için uygundur ve cildin yatışmasını sağlar.
Keten Tohumu Yağının Böbreklere Faydası
Yüksek kolesterol kişilerde böbrek hasarına yol açabilir. Keten tohumu yağı ise kolesterole de iyi geldiği için böbreklere de faydalı bir yağdır.
Keten Tohumu Yağının Beyne Faydaları
Kişiler sağlıklı beslenme kapsamında dikkat ettikleri en önemli noktalardan biri de zihne sağladığı faydalardır. Bu yüzden keten tohumu yağını tüketmek isteyen kişiler de bu bitkisel yağın beyne olan faydalarını araştırmaktadır. Keten tohumu yağının içerisinde omega-3 asidi, vitaminler ve mineraller bulunur. Bu da zihinsel fonksiyonları da destekler. Bunun yanı sıra kolin maddesi de beyne iyi gelir. Keten tohumu yağının da içeriğinde kolin bulunduğu için beyin sağlığı için önemlidir.
Keten Tohumu Yağı Saça Faydaları
- Keten tohumu yağı saçın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur ve su dengesini korumayı sağlar.
- Saçı onarır ve yeniler.
- Saç tellerini besleyerek güçlendirir.
- Saçların daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
- Saç köklerini beslediği için saçların daha hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.
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