Keten tohumunun saymakla bitmeyen faydaları

Keten tohumu ülkemizde çokça yetiştirilen ve yumurtalara, salatalara, yemeklere ve yoğurda eklenerek tüketilebilen oldukça faydalı bir tohumdur. Yağ formunda da tüketilebildiği bilinmekte olan keten tohumunun içeriğinde barındırdığı magnezyum, E vitamini, potasyum, çinko, B12, bakır gibi vitaminler ile alfa linolenik asit gibi yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici özelliği olduğu bilinmektedir.

Keten tohumu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Keten tohumu ne işe yarar konusu ise birçok kişi tarafından merak edilmekte, sıklıkla araştırılmaktadır. İşte keten tohumu yararları ve bu mucizevi besin hakkında merak edilen bilgiler…

Keten Tohumu Faydaları

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından keten tohumunun kanseri önleyici gıdalar arasında yer aldığı belirtilmiştir. İçeriğinde bulunan yağ asitleri, vitamin, mineral ve anti oksidan maddeler sayesinde kanserden koruduğu bilinmektedir. Bu nedenle oldukça mucizevi bir besin olduğu ve tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer aldığı söylenebilir.

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kabızlığın önlenmesinde ve geçirilmesinde etkin rol oynar.

İçinde yüksek miktarda omega 3 yağ asidi bulunduran keten tohumu kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesinde de rol oynar.

Kalp- damar hastalıklarının önüne geçilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

İltihap azaltıcı özellikleri vardır. romatoid artrit gibi hastalıkların önüne geçilmesinde etkin rol sağlayabildiği, bu gibi hastalıkların semptomlarının azaltılmasına da yardımcı olabildiği bilinmektedir. Romatoid artrit hastaları tarafından kapsül olarak, tohum olarak ya da yağ formunda tüketilebilir.

Yapılan bir araştırma sonucunda keten tohumunun radyasyon etkilerini azalttığı da bildirilmiştir. Fakat veriler yalnızca farelerden elde edilmiş bilgilerle sınırlıdır.

Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

Menopoz şikayetlerini azaltmaktadır.

Kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Keten Tohumu Cilde İyi Gelir Mi?

Keten tohumunun cilde olan yararları da merak konusudur. Birçok kişi tarafından keten tohumu cilde iyi gelir mi sorusu araştırılmaktadır. Keten tohumu besin olarak tüketildiğinde ya da cilde dışarıdan uygulandığında cilt için oldukça yararlı gıda maddeleri arasında yer almaktadır. Besin olarak tüketildiğinde içeriğindeki antioksidan maddeler cilde parlaklık kazandırır. Maske olarak da çeşitli formlarda kullanılabilmektedir. Keten tohumu maskesinin cilde pürüssüzlük kazandırdığı bilinmektedir. Aloe vera ya da çiya tohumu gibi diğer maddelerle karıştırılarak hazırlanan keten tohumu maskesi haftada 1 kere cilde düzenli olarak uygulandığında cildi gençleştirici ve sıkılaştırıcı etkisi de gözlemlenmektedir.

Keten Tohumu Zararları

Keten tohumu çok faydalı gıdalar arasında yer alsa da her besin gibi özellikle aşırı derecede tüketiminden kaçınılması gereken maddeler arasındadır. Özellikle bazı kişiler için keten tohumu tüketimi tehlikeli de olabilmektedir. Hamilelerin keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Ayrıca, kan sulandırıcı kullananlar, iltihap giderici ilaç kullananlar ve kolesterol ilacı kullanan kişilerin de keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bu ilaçlarla çeşitli etkileşimlere girerek ilaçların etkilerinin artması gibi istenmeyen sonuçlara yol açılması olasılık dahilindedir. Alerjik bünye sahiplerinin de keten tohumu tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir.