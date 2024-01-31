Keten tohumu faydaları nelerdir? Keten tohumu neye iyi gelir, ne işe yarar ve faydaları nedir?
Susama benzeyen bir yapıya sahip olan keten tohumu, Akdeniz ikliminde yetişen ve hızlı büyüyen bir bitkidir. Yaz aylarında tohum halini alır; sivri yaprakları ve çiçekleri bulunur. Çay olarak ya da doğrudan tüketilebilir. Keten tohumu faydaları nelerdir? Keten tohumu neye iyi gelir, ne işe yarar ve faydaları nedir? İşte, detaylar.
Asya, Amerika ve Afrika’nın geleneksel mutfaklarında kullanılan bu doğal ürün, yüksek besin değeri sayesinde pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Lif ve protein bakımından da zengindir. Yüksek miktarda omega 3 yağ asidi ve mineral barındırır. Kalsiyum, potasyum ve sodyum bakımından da oldukça zengindir. Keten tohumu faydaları ve zararları nelerdir? Keten tohumu faydaları İbrahim Saraçoğlu. Keten tohumu cilde iyi gelir mi? Keten tohumu ne işe yarar? İşte, merak edilen detaylar.
Keten Tohumu Faydaları
Keten tohumu, sağlık yönünden birçok fayda sağlayan besin maddeleri içermektedir. İşte, keten tohumunun faydaları:
Keten Tohumu Zararları
Keten tohumu genellikle sağlıklı bir besin olup birçok kişi tarafından güvenle tüketilebilir. Ancak aşırı tüketimi istenmeye sonuçlar doğurabilir. İşte, keten tohumunun zararları:
Keten tohumu faydaları İbrahim Saraçoğlu
Hem yağ formu hem tohum haliyle şifa dağıtan keten tohumunun tüketimi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Saraçoğlu tarafından keten tohumu yağının balıktakinden 7.000 kat daha fazla Omega-3 içerdiğini belirtilmektedir. Saraçoğlu, özellikle kanser, Parkinson ve Alzheimer riski olanların keten tohumu yağını kullanmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca menopoz dönemindeki bayanlar için de oldukça etkilidir. Vitamin bakımından da oldukça zengin olan keten tohumu yağının, iltihaplı eklem romatizmasına sahip olan kişiler tarafından da kullanılması önerilmektedir. Ayrıca yağın saç üzerinde de uzatıcı etkisi vardır.
Keten Tohumu Cilde İyi Gelir Mi?
Sahip olduğu zengin yağlar, mineral ve vitaminlerle dikkat çeken keten tohumunun cilt üzerinde pek çok faydası bulunmaktadır. İşte, keten tohumun cilde sağladığı faydalar:
Keten Tohumu Ne İşe Yarar?