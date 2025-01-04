KETEM taramasıyla kanserden kurtuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 1'inci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ülke genelinde 265 Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) kuruldu. SHM'lerin yanı sıra Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve mobil tarama araçları ile sahada ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor. 2024 yılında toplam 4 milyon 155 bin kanser taraması yapıldı ve pozitif/şüpheli bulunan 158 bin 364 kişi ileri tetkik için sağlık merkezlerine yönlendirildi. Ankara'da 289 bin 126 kişide yapılan kanser taramasında pozitif/şüpheli bulunan 14 bin 900 kişi hastanelere yönlendirildi.

REKLAM advertisement1 "KANSER OLMADAN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLDUM" Ankara 100'üncü Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki KETEM görevlilerinin 2024 yılında sahada yaptığı taramalarda toplam 116 kişi kanser taramasına girdi. Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan taramada hizmetli olarak çalışan Nurcan Şenol'da kanser öncesi lezyon olarak bilinen 'HPV pozitif' tespit edildi. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şenol'a, aşı tedavisi uygulandı. Takibe alınan Şenol, erken müdahaleyle kansere yakalanmaktan kurtuldu. 2 çocuk annesi Nurcan Şenol, ağustos ayında iş yerinin yönlendirmesi ile kanser taramasına katıldığını belirterek, "Sağlıklı Hayat merkezlerince kanser taraması yapıldığını söylediler. Ben de gönüllü oldum ve taramamı yaptırmak istedim. Mamografi ve HPV testlerim yapıldı. Mamografim temiz çıkarken, HPV testlerim pozitif çıktı. Beni arayarak bilgilendirdiler, 'Kanser başlangıcı olabilir, önlemini alacağız' diyerek Etlik Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. HPV pozitif çıktığımda çok şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Etlik Şehir Hastanesi'nde doktorumun önerdiği HPV aşısını yaptırdım. Şu anda takipteyim. İş yerim bana öncü oldu. Onlar önermeseydi ve ben gitmeyecektim. Kanser olma riskim yüksekti. Herkesin KETEM'lere gidip tahlillerini, taramalarını yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ben bir örneğim. Ben tesadüfen öğrendim, kanser olmadan önüne geçmiş oldum" dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR" Doktor Ecem Dicle Asan ise Ankara Sanayi Odası ile iş birliğinde sahada tarama yaptıklarını söyleyerek, "Bu iş birliğiyle çalışanlarımızın farkındalığını artırmak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, aynı zamanda işverenler için de iş gücü kaybını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. KETEM birimlerimizde şu an ulusal kanser tarama programı kapsamında 3 kanser çeşidini düzenli olarak taramaktayız. Bunlar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri" dedi.

Firma yetkilileriyle iletişime geçerek çalışanların gerekli bilgilerini aldıklarını ve kanser programına dahil ettiklerini söyleyen Asan, "Nurcan Hanım da bu taramalara dahil edilen çalışanlardan biriydi. Biz hem meme kanseri taramasını, hem de rahim ağzı kanseri taraması programına gönderdik kendisini. Rahim ağzı kanser taraması sonucunda tarama testimiz pozitif geldi. Nurcan Hanımı ileri bir merkeze sevk ederek, gerekli tetkikler ve tedaviler yapılması sağlandı. 'Erken teşhis hayat kurtarır' diyebiliriz biz bunun için. Çünkü hastalık henüz kanser aşamasına gelmeden tanısını almış olduk, takibe almış olduk" diye konuştu.

"KADINLARIMIZI KETEM'LERE DAVET EDİYORUZ" HPV pozitifin rahim ağzı kanserine yüzde 90 oranında neden olan bir virüs olduğunu söyleyen doktor Asan, "Bizler rahim ağzı kanser taramasında bu virüsün varlığını araştırıyoruz. Önüne geçebilmek için de bu kanseri taramak için HPV testini yaparak, sonuç pozitif gelirse mutlaka hastamızı takibe alıyoruz. HPV pozitif çıktığı zaman maalesef ki hastalarımızın rahim ağzı kanserine yatkınlığı artmakta. Ocak ayı aynı zamanda Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı. Rahim ağzı kanser taramasını yaptırmamış olan ya da yaptırma zamanı gelmiş olan tüm kadınlarımızı KETEM'lere kanser taramalarını yaptırmaları için bekliyoruz" dedi.