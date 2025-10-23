KETEM'in yönlendirmesiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi

Diyarbakır'da yaşayan iki çocuk annesi Yalçın, 2019'da Bağlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) mamografi yapmak için başvurdu.

Mamografide Yalçın'da kansere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. 2021'de halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetiyle yeniden Bağlar KETEM'e muayene için giden Yalçın'a, mamografi çekildi.

Mamografide göğüslerinde küçük lezyonlar görüldüğünün bildirilmesine rağmen Yalçın, durumu ciddiye almayarak yaşamına devam etti.

KETEM'de çalışan görevli hemşire birçok kez Yalçın'ı telefonla arayarak, hastaneye başvurması konusunda ısrar etti.

Bunun üzerine Yalçın, başvurduğu Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tahlil ve tetkiklerde üçüncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi.

Yalçın, yaklaşık bir yıllık kemoterapi, meme kanseri ameliyatı, radyoterapi ve akıllı ilaç tedavisinin ardından kanseri yendi.

Yalçın, hastalığı döneminde zor süreçler geçirdiğini söyledi.

Hasta olduğunu duyduğunda çok üzüldüğünü ancak çocukları için kanserin üstesinden geldiğini dile getiren Yalçın, kararlı mücadelesinin sonunda başarıya ulaştığını belirtti.

KETEM'de mamografi sonucunun şüpheli çıkmasına rağmen ilk dönemde hastaneye gitmediğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu: "Keşke gitseydim. Pandemi vardı. Araya zaman girdi. O süreçte hastaneye gitmedim, sonra KETEM'den sağlık çalışanı sürekli beni aradı. Yaklaşık 2-3 ay arayla beni üç kez aradılar. Bunun üzerine hastaneye başvurdum. Kanser tanısı konuldu. Doktorun bana, 'Sen kansersin.' demesiyle yıkıldım. Çok kötü bir süreçti. Tedavi sürecim başladı. Çok zor ve uzun bir süreçti ama bu zorlu süreci atlattım. KETEM'den ebe hanım beni ısrarla aramasaydı, hastaneye gitmezdim ve bu hastalığı atlatamazdım. Şu anda yaşıyorsam ve buradaysam sağlık çalışanı sayesindedir. Allah binlerce kez kendisinden razı olsun."

Erken teşhisin önemine değinen Yalçın, kadınlara KETEM'de taramalarını iki yılda bir yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

"ÇOCUKLAR ANNESİZ KALMASIN"

Bağlar KETEM'de ebe hemşire Fatma Büyükkaya da tarama sonucunda mamografi sonucunun pozitif çıkması üzerine Yalçın'ı diğer hastalar gibi takibe aldığını, kendisini hastaneye gitmesi için ısrarla aradığını söyledi.

Aramalarına rağmen Yalçın'ın salgın dönemi ve işlerinin olması nedeniyle hastaneye gitmeyi sürekli ertelediğini anlatan Büyükkaya, hastayı belirli aralıklarla ısrarla aradığını, Yalçın'ın bu ısrarın üzerine şüphelenerek hastaneye başvurduğunu belirtti.