Karaman'ın Ermenek ilçesinde Kerim Çoklu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Görmeli köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Bazı ağaçların kesimini üstlenen taşeron firmada çalışan, evli ve bir çocuk babası Kerim Çoklu'nun kestiği ağaç, üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Çoklu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çoklu'nun cansız bedeni, ihbarla gelen ekipler tarafından ağacın altından çıkarılıp, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.