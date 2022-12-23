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Kestane, sonbaharın en gözde meyvelerinden biridir. Binlerce yıldır insanlar için önemli bir besin kaynağı olan kestane, bilimsel adıyla “Castanea sativa Mill” kayıngiller familyasına ait olup Kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yetişir. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane C vitamini bakımından oldukça zengindir. Çiğ olarak tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35 ile 45’ini karşılar. Yine içeriğindeki magnezyum ve potasyum gibi maddeler sayesinde kalp sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur. Kestane ne zaman toplanır, hasadı ne zaman yapılır? Kestane dikeninden nasıl ayrılır? Kestane yetiştirmek ve toplamak isteyenler için kestane ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Kestane Ne Zaman Toplanır?

Kestane, Kuzey yarım kürenin ılıman iklimlerinde yetişir. Kumlu ve 4.5 ila 6.5 arasında PH değerlerine sahip topraklarda verimliliği artar. Kestane ağacı dik bir gövdeye sahip, kırmızımtırak, kabuklu ve sert meyveli bir ağaçtır. Yaşadığı coğrafyaya göre farklılık gösteren kestanenin şu an dünyada bilinen 16 türü bulunmaktadır. Kestane, antioksidanlar, fenoller ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Aynı zamanda diğer birçok kuruyemiş türünden daha düşük kaloridedir. Sert kabuklu meyvelerde yağ oranı yüksektir. Oysa kestanede karbonhidratlar daha fazladır. Aynı zamanda glutensiz olan bu meyve çölyak hastaları için iyi bir alternatiftir. Kestane çeşitlerine göre değişmekle birlikte genellikle Eylül ayı ortalarından Ekim sonuna kadar toplanabilir.

Kestane Hasadı Ne Zaman Yapılır?

Kestanenin hasat zamanının anlaşılmasında dikenli kabuğunun hafifçe açılarak içinde doğal rengini almış meyvelerin görünmeye başlaması belirleyici olmaktadır. Dikenli kabuk yeşil ve kapalıysa hasat yapmak doğru olmayacaktır. Kestane hasat etmeye uygun hale geldiğinde birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekir. Öncelikle kestane meyveleri ya doğal olarak dikenli kabuğun açılmasıyla yere düşer ya da birçok bölgede olduğu gibi ağaçların bir sırık yardımıyla çırpılmasıyla hasat gerçekleştirilmektedir. Kestane hasadı yapılacak ağacın altına büyük bir muşamba ya da örtü serilmesi meyveyi toplamayı kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kestanenin dikenli dış kabuğunun elimize batmaması için mutlaka kalın bahçe eldivenleri giyilmesidir. Bu kestane hasadında mutlaka dikkat edilmesi gereken bir detaydır.

Kestane Dikeninden Nasıl Ayrılır?

FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?

Kestane hasadı yapıldı, sıra bu dikenli kabuğundan meyvenin ayrılmasına geldi. Kestaneyi dikenli kabuğundan ayırmak için öncelikle mutlaka eldiven giyilmesi gerekmektedir. Dikenli kabuğun açık olduğu kestanelerde bir bıçak yardımıyla kestane ayrılabilir. Dış kabuğun kestaneyi çıkarmak için uygun olmadığı durumlarda ise dikenli kabuk sert bir cisimle ezilir ve daha sonra kestane içinde çıkarılır.

Kestane En Çok Hangi İlde Olur?

Kestane ağacı ılıman ve sıcak bölgeleri ve kumlu toprak yapısını sever. Türkiye’de kestane üretimin en yoğun olduğu bölgeler Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleridir. Kestanenin nemli ve drenajı iyi olan toprak yapısında verimliliği artar. Aynı zamanda kestane toprağın derin ve bol miktarda organik madde içermesini tercih eder. Tuz oranı yüksek toprak yapısında verimliliği düşer. Türkiye’de birçok farklı bölgede yetişebilen kestanenin en verimli olarak Ege bölgesinde yetiştirildiği saptanmıştır. Aydın bu illerin başında gelmektedir. Aydın Türkiye’de kestane ihtiyacının yüzde 42’sini karşılamaktadır.